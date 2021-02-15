Борзаковский: Ласицкене и Сидоровой нужно сохранить потенциал, чтобы выложиться на ОИ

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал, что российские легкоатлеты могут выступить на чемпионате Европы, если получат нейтральный статус до 24 февраля.

World Athletics обещала возобновить выдачу нейтрального статуса россиянам в марте или ранее, если будут соблюдены все процедуры восстановления членства ВФЛА в международной организации.

«Чемпионат страны — это главный старт российского сезона, он является отборочным этапом для попадания на зимний чемпионат Европы. Он пройдёт с 4 по 7 марта в Польше. В настоящий момент ребята находятся в напряжении, так как непонятно, дадут ли нейтральный статус. У нас есть время до 24 февраля, когда закрывается заявка на ЧЕ, если до этого времени нейтральный статус дадут, то теоретическая возможность выступить на турнире есть. Если ясность наступит раньше, то ребята воспрянут духом и силой и будут целенаправленно готовиться к сезону.

Сидорова и Ласицкене придерживаются подготовки со своими личными тренерами. Чемпионат России — основной старт. Думаю, Анжелика покажет хорошую высоту. Что касается Марии, никогда не было такого, чтобы она постоянно прыгала за 2 метра. Это сейчас и не нужно. Если будет допуск на международные старты, там нужно реализовать себя. А сейчас нужно сохранить потенциал, чтобы выложиться на главном старте сезона — на Олимпийских играх.

Мне как главному тренеру, ничего не понятно в ситуации с Шубенковым. Я не видел никаких документов, поэтому комментировать ничего по этому поводу пока не могу», — приводит слова Борзаковского сайт «Матч ТВ».