Ирина Привалова: просили World Athletics рассмотреть вопрос участия россиян в зимнем ЧЕ

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) олимпийская чемпионка Ирина Привалова рассказала, что ей удалось сделать на этом посту после ухода Петра Иванова.

13 февраля Иванов временно покинул пост президента ВФЛА в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«В субботу была отправлена дорожная карта по восстановлению ВФЛА, в которой учли все замечания, которые нам прислали в январе, и теперь ждём их решения. Сегодня меня представили World Athletics познакомили с Руне Андерсоном. Первое впечатление они на меня произвели приятное, надеюсь, как и я на них. Будем работать. Надеюсь, что тот позитив, который образовался несколько месяцев назад, должен к чему-то привести.

Обозначены ли сроки на решение по дорожной карте? В начале марта будет Совет WA, ждём новостей после него. Есть небольшая надежда на то, что может быть, при наличии доброй воли с их стороны, процесс ускорят, потому что мы об этом просили рассмотреть вопрос участия наших спортсменов в зимнем чемпионате Европы. У нас есть ряд атлетов, которое заслужили право выступать там», — приводит слова Приваловой «Матч ТВ».