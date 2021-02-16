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Эстонский горнолыжник финишировал на попе на чемпионате мира. Видео

Эстонский горнолыжник финишировал на попе на чемпионате мира. Видео
Другие / Лыжный спорт 0

Эстонский горнолыжник Юхан Луйк в оригинальном стиле финишировал в альпийской комбинации на чемпионате мира в Кортина-д’Ампеццо (Италия). Ближе к окончанию дистанции спортсмен зацепился за вешку и оставил на ней одну лыжу. Потеряв ориентацию вторую лыжу он потерял на следующей вешке, после чего, не устояв на ногах, упал. Юхан не стал пытаться вставать, а поехал с горы естественным, знакомым с детства способом – на попе. Финишную черту Луйк всё же пересёк, стоя на ногах, точнее, скользя на горнолыжных ботинках. Но его результат всё равно не засчитали.

Видео можно посмотреть на канале Eurosport Россия в YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.

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