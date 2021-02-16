«Висти» не очень хорошо жевалась". Елена Вяльбе — о вкусе лыжных мазей
Президент федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе в программе «Вечерний Ургант» рассказала, как связана лыжная мазь с началом её занятий гонками.
«Я не знаю, что жевали в Москве в это время, но в Магадане и во многих дальневосточных регионах жевали лыжную мазь вместо жвачки. Но в магазине она не продавалась, поэтому вот так тренер подкупил.
«Висти» не очень хорошо жевалась, она была мягковата всё-таки, в основном жевали «Темп». Зелёную и синюю, которые на холодную погоду, хорошо жевали, а красную вообще нельзя, потому что она прилипала к зубам», – сказала Вяльбе.
Вяльбе — четырнадцатикратная чемпионка мира, на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме она выиграла пять золотых медалей из пяти разыгранных.
Отдать в надёжные руки. Можно ли российский биатлон объединить с лыжами ради медалей?
Попробовать, конечно, можно. Вот только Елена Вяльбе резко против – тренировать биатлонистов она не намерена.
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