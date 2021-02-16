«Висти» не очень хорошо жевалась". Елена Вяльбе — о вкусе лыжных мазей

Президент федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе в программе «Вечерний Ургант» рассказала, как связана лыжная мазь с началом её занятий гонками.

«Я не знаю, что жевали в Москве в это время, но в Магадане и во многих дальневосточных регионах жевали лыжную мазь вместо жвачки. Но в магазине она не продавалась, поэтому вот так тренер подкупил.

«Висти» не очень хорошо жевалась, она была мягковата всё-таки, в основном жевали «Темп». Зелёную и синюю, которые на холодную погоду, хорошо жевали, а красную вообще нельзя, потому что она прилипала к зубам», – сказала Вяльбе.

Вяльбе — четырнадцатикратная чемпионка мира, на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме она выиграла пять золотых медалей из пяти разыгранных.