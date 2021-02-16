Вяльбе: Бельмондо приезжала ко мне в Магадан. Слава богу, её никто не съел

Президент федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе в программе «Вечерний Ургант» рассказала, что поддерживает связь со спортсменками, которые были её основными соперницами на лыжне, а итальянка Стефания Бельмондо даже приезжала в гости к Вяльбе в Магадан.

«Бельмондо приезжала ко мне в Магадан. Мы её предупреждали: «Главное – не бегай в бухту, там собаки могут наброситься». И она, дурочка, обязательно туда и побежала. Слава богу, её никто не съел», — сказала Вяльбе.

Бельмондо — участница пяти Олимпиад, на которых завоевала 10 медалей, две из которых — высшей пробы, четырёхкратная чемпионка мира.

Вяльбе — четырнадцатикратная чемпионка мира, на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме она выиграла пять золотых медалей из пяти разыгранных.