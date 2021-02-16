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Юлия Ступак сфотографировалась в халате на фоне гор

Юлия Ступак сфотографировалась в халате на фоне гор
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в халате на фоне гор в Доббиако (Италия).

Фото доступно в «инстаграме» Юлии Ступак

Подписчики так оценили фото лыжницы:

«Красивая до невозможности».
«Юля, очень красивое фото».
«Красавица!»
«Красота! И почему вы такая милая?»

Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете. В нынешнем сезоне Юлия заняла второе место в итоговом зачёте многодневки «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка мира Ступак занимает второе место, отставая на 342 очка от американки Джессики Диггинс.

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