В сборной Норвегии назвали лыжника, который останется дома в качестве запасного на ЧМ

Тренерский штаб сборной Норвегии назвал лыжника, который станет «домашним запасным», то есть сможет присоединиться к основной команде на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) в случае болезни одного из спортсменов.

Этим человеком стал 22-летний Йон Рольф Скамо Хопе, сообщает NTB. Он принимал участие в молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам в Вуокатти (Финляндия). Его лучшим результатом в личных стартах стало 12-е место в гонке на 15 км. Кроме того он помог сборной Норвегии выиграть золото в эстафете.

В состав мужской сборной Норвегии на чемпионат мира в Оберстдофе вошли: Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Ховард Солос Тёугбёль, Эрик Вальнес, Сиверт Вийг, Мартин Йонсруд Сундбю.

Первые медали в лыжных гонках будут разыграны 25 февраля в спринте.