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Российские ватерполисты разгромили сборную Германии в олимпийской квалификации

Российские ватерполисты разгромили сборную Германии в олимпийской квалификации
Другие / Водные виды спорта 0

Российские ватерполисты со счётом 17:5 разгромили сборную Германии в матче третьего тура олимпийской квалификации.

Олимпийский отборочный турнир мужских команд проходит с 14 по 21 февраля в Роттердаме (Нидерланды). Во втором туре российские спортсмены сыграли вничью (9:9) со сборной Румынии. Следующий матч национальная команда проведёт с соперниками из Хорватии. Помимо этого россиянам предстоит сыграть со сборной Нидерландов.

В квалификации разыгрываются три путёвки на летние Олимпийские игры в Токио. Чтобы выйти в четвертьфинал отборочного турнира, нужно войти в число четырёх лучших команд в одной из двух подгрупп.

Олимпийские игры. Водное поло. Квалификация
Группа В. 3-й тур

Германия — Россия — 5:17 (5:1, 1:2, 5:0, 6:2)

Российские ватерполисты сыграли вничью с румынами в олимпийской квалификации
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