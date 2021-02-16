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На ЧМ по горным лыжам произошёл скандал. Золото пришлось вручать двум спортсменкам

На ЧМ по горным лыжам произошёл скандал. Золото пришлось вручать двум спортсменкам
Другие / Лыжный спорт 0
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Сегодня, 16 февраля, в Кортина-д’Ампеццо (Италия) состоялись соревнования в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту.

В первой попытке австрийка Катарина Линсбергер значительно опередила итальянку Марту Бассино, пройдя по красной трассе. Но отставание итальянки перед второй попыткой, как принято в таких случаях, сократили до 0,5 секунды. Стартовав во второй попытке по красной трассе, Бассино отыграла ровно 0,5 секунды, и в итоге спортсменки пересекли финишную черту одновременно. Линсбергер в целом была быстрее, а её сопернице помогло то, что организаторы не смогли создать равные трассы.

Сразу после финиша на табло появилась информация, что победительницей стала Бассино, а отставание Линсбергер составляет 0,0 секунды. Однако на церемонию награждения вынесли две золотые медали.

«Со спортивной точки зрения это совершенно несправедливо. Линсбергер была быстрее. На ум сразу приходит аналогия с американской избирательной системой, в которой тот, кто набирает больше голосов, не становится президентом», — приводит слова менеджера сборной Австрии Кристиана Миттера NRK.

Со стороны Международной федерации лыжного спорта никаких комментариев по этому поводу пока не поступало.

Эстонский горнолыжник финишировал на попе на чемпионате мира. Видео

Источник: NRK

Автор: Виталий Весёлый

Заглавное фото: Alexis Boichard/Getty Images

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