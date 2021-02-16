На ЧМ по горным лыжам произошёл скандал. Золото пришлось вручать двум спортсменкам

Сегодня, 16 февраля, в Кортина-д’Ампеццо (Италия) состоялись соревнования в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту.
В первой попытке австрийка Катарина Линсбергер значительно опередила итальянку Марту Бассино, пройдя по красной трассе. Но отставание итальянки перед второй попыткой, как принято в таких случаях, сократили до 0,5 секунды. Стартовав во второй попытке по красной трассе, Бассино отыграла ровно 0,5 секунды, и в итоге спортсменки пересекли финишную черту одновременно. Линсбергер в целом была быстрее, а её сопернице помогло то, что организаторы не смогли создать равные трассы.
Сразу после финиша на табло появилась информация, что победительницей стала Бассино, а отставание Линсбергер составляет 0,0 секунды. Однако на церемонию награждения вынесли две золотые медали.
«Со спортивной точки зрения это совершенно несправедливо. Линсбергер была быстрее. На ум сразу приходит аналогия с американской избирательной системой, в которой тот, кто набирает больше голосов, не становится президентом», — приводит слова менеджера сборной Австрии Кристиана Миттера NRK.
Со стороны Международной федерации лыжного спорта никаких комментариев по этому поводу пока не поступало.
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