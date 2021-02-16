Бородавко: восстановление Непряевой проходит как минимум на неделю быстрее

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, как проходит восстановление лыжницы Натальи Непряевой. Напомним, Непряева сломала кисть руки на этапе в Фалуне в конце января, 31 января спортсменку прооперировали.

«Наталья вчера начала кататься с двумя палками. Естественно, боль в руке ещё есть, но определённое давление она оказывает. Лонгетку надевает только на ночь, целый день разрабатывает руку, прикладывает все усилия для скорейшего восстановления. Восстановление проходит быстрее как минимум на неделю. Физиотерапевты усиленно работают над её рукой, придумали программу для растяжки сухожилий. Они всё делают, чтобы Наталья могла полноценно работать.



Вопрос по гонкам, в которых Наталья примет участие, пока не решён», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».