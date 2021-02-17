Горнолыжники недоумевают и критикуют FIS. На чемпионате мира были созданы неравные условия

В Кортина-д’Ампеццо (Италия) состоялись скандальные соревнования в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту. Организаторы не смогли создать равные условия, из-за чего огромное преимущество получали спортсмены, которые проводили вторую попытку по более быстрой, красной трассе.



Удивительным получился не только финал у женщин, по итогам которого австрийке Катарине Линсбергер и итальянке Марте Бассино вручили две золотые медали. Некоторые другие противостояния также вышли очень странными. В первой попытке часто побеждали те спортсмены, которые шли по красной трассе, но они могли привозить соперникам любое время, тогда как перед второй попыткой максимальное отставание согласно правилам FIS составляло 0,5 секунды. Если в обычных условиях 0,5 секунды — это очень большой перевес, который почти нереально отыграть, то на чемпионате мира полсекунды легко отыгрывались из-за того, что синяя трасса была разбита и не позволяла идти с той же скоростью.



В частности, в полуфинале у мужчин швейцарец Лоик Мейяр привёз хорвату Филипу Зубчичу более секунды в первой попытке, но его соперник воспользовался тем, что во второй попытке он стартовал на красной трассе, имея лишь 0,5 секунды отставания. В финале Зубчич уступил Матье Фавру из Франции.



Итальянка Федерика Бриньоне, проигравшая Бассино в четвертьфинале, не скрывала своего возмущения. «Я очень зла. Считаю, это была одна из самых ужасных гонок, в которых я участвовала. И это чемпионат мира. Несправедливо. Я в ярости», — сказала итальянка в интервью SRF.



Швейцарец Марко Одерматт также выступил с критикой: «Вы сами видите, что одна трасса заметно быстрее другой. Организаторы должны были что-то придумать. Обещают перемены к лучшему, но каждый раз одно и то же. Задаёшься вопросом — есть ли ещё в этом какой-то смысл?».



Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира швейцарка Венди Холденер оказалась одной из тех, кто показал лучшее время по сумме двух попыток, но в итоге выбыл из борьбы из-за разницы в состоянии трасс. «Конечно, это обидно. Надеюсь, в будущем ситуация улучшится», — отметила она.

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