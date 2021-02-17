«Что? Не может быть!» Линсбергер узнала о вручении второго золота во время интервью

Вчера, 16 февраля, в Кортина-д’Ампеццо (Италия) состоялись соревнования в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту. Изначально по сумме двух попыток победительницей финала значилась итальянка Марта Бассино — по крайней мере, так было указано на табло и объявлено по стадиону. Австрийская спортсменка Катарина Линсбергер поздравила соперницу с победой, после чего пошла на интервью. Однако во время общения с журналистами Катарина узнала, что организаторы присудили и ей золотую награду.
«Золото? Что? Не может быть! Боже мой! Боже мой! Это супер круто! Даже не знаю, что сказать. Это просто потрясающе. Не могу в это поверить, но это так, и я действительно счастлива.
Золотая медаль — это нечто особенное. Это мечта, которая у меня сбылась сегодня. Я буду просто наслаждаться моментом. Ну а завтра будут новые соревнования», — приводит слова Линсбергер vol.at.
В первой попытке Линсбергер значительно опередила Бассино, пройдя по красной трассе. Но отставание итальянки перед второй попыткой, как принято в таких случаях, сократили до 0,5 секунды. Стартовав во второй попытке по красной трассе, Бассино отыграла ровно 0,5 секунды, и в итоге спортсменки пересекли финишную черту одновременно. Линсбергер в целом была быстрее, а её сопернице помогло то, что организаторы не смогли создать равные трассы.
Сразу после финиша на табло появилась информация, что победительницей стала Бассино, а отставание Линсбергер составляет 0,0 секунды.
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