«Что? Не может быть!» Линсбергер узнала о вручении второго золота во время интервью

Вчера, 16 февраля, в Кортина-д’Ампеццо (Италия) состоялись соревнования в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту. Изначально по сумме двух попыток победительницей финала значилась итальянка Марта Бассино — по крайней мере, так было указано на табло и объявлено по стадиону. Австрийская спортсменка Катарина Линсбергер поздравила соперницу с победой, после чего пошла на интервью. Однако во время общения с журналистами Катарина узнала, что организаторы присудили и ей золотую награду.



«Золото? Что? Не может быть! Боже мой! Боже мой! Это супер круто! Даже не знаю, что сказать. Это просто потрясающе. Не могу в это поверить, но это так, и я действительно счастлива.

Золотая медаль — это нечто особенное. Это мечта, которая у меня сбылась сегодня. Я буду просто наслаждаться моментом. Ну а завтра будут новые соревнования», — приводит слова Линсбергер vol.at.

В первой попытке Линсбергер значительно опередила Бассино, пройдя по красной трассе. Но отставание итальянки перед второй попыткой, как принято в таких случаях, сократили до 0,5 секунды. Стартовав во второй попытке по красной трассе, Бассино отыграла ровно 0,5 секунды, и в итоге спортсменки пересекли финишную черту одновременно. Линсбергер в целом была быстрее, а её сопернице помогло то, что организаторы не смогли создать равные трассы.

Сразу после финиша на табло появилась информация, что победительницей стала Бассино, а отставание Линсбергер составляет 0,0 секунды.