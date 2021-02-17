Бассино — о скандальном финале: поняла, что синяя трасса медленнее. Признаю, мне повезло

Вчера, 16 февраля, в Кортина-д’Ампеццо (Италия) состоялись соревнования в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту. Изначально по сумме двух попыток победительницей финала значилась итальянка Марта Бассино — по крайней мере, так было указано на табло и объявлено по стадиону. Но через некоторое время золото получила и австрийка Катарина Линсбергер.

«Это невероятно, чудесно. Я уже радовалась, когда поняла, что буду биться в финале, и потом думала лишь о том, как сохранять концентрацию. Сразу старалась максимально выложиться. Я поняла, что синяя трасса медленнее и можно отыграть дефицит в 0,5 секунды во второй попытке. Мне повезло, признаю это. Немного удачи иногда не повредит. Ситуация начала складываться в мою пользу заранее, когда состоялась жеребьёвка. Порой удача от тебя отворачивается, а бывает и наоборот. Благодарна тому, что сегодня сложилось именно так, но в любом случае я сделала свою работу на максимуме», — приводит слова Бассино La Gazzetta dello Sport.



Напомним, в первой попытке Линсбергер значительно опередила Бассино, пройдя по красной трассе. Но отставание итальянки перед второй попыткой, как принято в таких случаях, сократили до 0,5 секунды. Стартовав во второй попытке по красной трассе, Бассино отыграла ровно 0,5 секунды, и в итоге спортсменки пересекли финишную черту одновременно. Линсбергер в целом была быстрее, а её сопернице помогло то, что организаторы не смогли создать равные трассы.

Сразу после финиша на табло появилась информация, что победительницей стала Бассино, а отставание Линсбергер составляет 0,0 секунды.