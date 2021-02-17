«Лох сказал, что я вообще красава». Репилов — о победе на чемпионате мира

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов прокомментировал победу на чемпионате мира в Кёнигсзее (Германия) в конце января. Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох.
«В первый день у меня не было медалей. Не очень всё срослось в спринте. А вот на второй день на классической олимпийской трассе уже всё было хорошо. Была хорошая погода, быстрый лёд, я проехал очень прилично.
Там ещё был маленький нюанс. Я не выиграл в первом заезде, проиграл Феликсу Лоху. И для меня это был хороший расклад на самом деле. Потому что я люблю догонять. Не люблю удерживать преимущество. Могу, если надо, но мне это неинтересно.
Когда я приехал всё-таки первым, Феликс был очень расстроен. Что сказал? Поздравил. Сказал, что я вообще красава, молодец», — цитирует Репилова «Советский спорт».
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