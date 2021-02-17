Илью Черноусова не взяли в сборную Швейцарии на чемпионат мира

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи Илья Черноусов, ранее объявивший о получении швейцарского паспорта, не сможет дебютировать за сборную Швейцарии по лыжным гонкам на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт с 23 февраля по 7 марта 2021 года в Оберстдорфе (Германия).
«В состав швейцарской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе он не вошёл», — приводит сообщение Федерации лыжного спорта Швейцарии ТАСС.
На Олимпиаде 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Россиянин уступил лишь соотечественникам, Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.
Со Швейцарией Илью связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.
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