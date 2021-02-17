Терезе Йохауг: моя цель на чемпионат мира — вернуться домой с золотом

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о подготовке к чемпионату мира в Оберстдорфе.
«Я немного расслабилась, хорошо потренировалась и просто попыталась подготовиться как можно лучше. С нетерпением жду чемпионата мира.
В любом случае у меня есть цель вернуться домой с золотом. Хотя понимаю, что многие в хорошей форме, и мы видели это на этапе Кубка мира в Фалуне. У вас должен быть хороший день, подготовленные лыжи и отличная форма, чтобы подняться на пьедестал.
Тактика всегда зависит от того, как будет складываться гонка. Думаю, сценариев может быть много и на лыжне может произойти всякое. Нужно просто смотреть, как будут развиваться гонки", — цитирует Йохауг Expressen.
Первые медали в лыжных гонках на чемпионате мира будут разыграны 25 февраля.
- 17 февраля 2021
-
14:16
-
13:31
-
13:00
-
12:44
-
09:45
-
00:54
-
00:45
-
00:00
- 16 февраля 2021
-
22:10
-
22:06
-
21:15
-
18:52
-
13:33
-
10:10
-
08:57
-
08:38
-
00:54
-
00:42
-
00:26
- 15 февраля 2021
-
22:13
-
21:27
-
21:13
-
21:06
-
20:24
-
19:34
-
18:31
-
14:26
-
14:01
-
13:00
-
12:44
-
12:10
-
11:06
- 14 февраля 2021
-
23:29
-
22:29
-
20:13