Терезе Йохауг: моя цель на чемпионат мира — вернуться домой с золотом

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о подготовке к чемпионату мира в Оберстдорфе.



«Я немного расслабилась, хорошо потренировалась и просто попыталась подготовиться как можно лучше. С нетерпением жду чемпионата мира.

В любом случае у меня есть цель вернуться домой с золотом. Хотя понимаю, что многие в хорошей форме, и мы видели это на этапе Кубка мира в Фалуне. У вас должен быть хороший день, подготовленные лыжи и отличная форма, чтобы подняться на пьедестал.

Тактика всегда зависит от того, как будет складываться гонка. Думаю, сценариев может быть много и на лыжне может произойти всякое. Нужно просто смотреть, как будут развиваться гонки", — цитирует Йохауг Expressen.

Первые медали в лыжных гонках на чемпионате мира будут разыграны 25 февраля.