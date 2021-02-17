Объявлен состав мужской сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира в Оберстдорфе

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил состав мужской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия), сообщается на странице Федерации лыжных гонок России в социальной сети «ВКонтакте». В заявку включены 12 спортсменов.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия. Состав сборной России. Мужчины

Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушин.



Состав женской команды будет представлен позже.

Чемпионат мира пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.