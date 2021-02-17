В тизер ЧМ по лыжным видам спорта попала российская символика, несмотря на запрет CAS

В тизер чемпионата мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта, попала российская символика, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по России. Напомним, российские спортсмены не могут выступать под государственным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах до декабря 2022 года.
В частности, в тизере есть кадры с российским лыжником, на комбинезоне которого видны первые три буквы слова Russia и белая, синяя и красные полосы, символизирующие государственный флаг.
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=NgjzT5q-9Ss
Посмотреть видео можно в YouTube-канале FIS Cross Country.
Напомним, в состав мужской сборной России по лыжным гонкам вошли Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.
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