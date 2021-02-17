Норвежская лыжница Фоссесхолм — о прогнозе погоды на ЧМ: нужно будет надеть бикини

Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм, включённая в состав сборной Норвегии на чемпионат мира в Оберстдорфе, отреагировала на информацию о том, что во время соревнований ожидается очень тёплая погода. В частности, первые гонки чемпионата мира могут пройти при температуре около +18 градусов.

«Нужно будет надеть бикини», — приводит слова Фоссесхолм Dagbladet.

На вопрос журналиста о том, легче ли ей бежать при +18 или -10 градусах, норвежка ответила: «Никакой разницы. Я выступала и в жарких, и в холодных условиях, и всё было нормально. Это не будет кризисом для меня».

В состав женской сборной Норвегии на чемпионат мира также вошли: Майкен Касперсен Фалла, Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мюрвольд, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свендсен, Хайди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг. Первые медали будут разыграны 25 февраля.