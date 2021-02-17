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Экс-президента ВФЛА Шляхтина отстранили от спорта на четыре года

Экс-президента ВФЛА Шляхтина отстранили от спорта на четыре года
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отстранён от любой спортивной деятельности на четыре года по делу легкоатлета Данила Лысенко. Об этом сообщается в пресс-релизе независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Вместе со Шляхтиным такое же наказание понесли Александр Паркин, Елена Орлова, Елена Иконникова и Артур Карамян. Срок отстранения отсчитывается с 21 ноября 2019 года.

Шляхтин возглавил ВФЛА в 2016 году. На тот момент организация была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) из-за допингового скандала. С того момента российским атлетам для участия в международных соревнованиях было необходимо получение нейтрального статуса. В ноябре прошлого года Шляхтина обвинили во вмешательстве в расследование антидопингового дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко и отстранили от деятельности. Через несколько дней функционер ушёл в отставку.

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