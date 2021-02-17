Экс-президента ВФЛА Шляхтина отстранили от спорта на четыре года

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отстранён от любой спортивной деятельности на четыре года по делу легкоатлета Данила Лысенко. Об этом сообщается в пресс-релизе независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Вместе со Шляхтиным такое же наказание понесли Александр Паркин, Елена Орлова, Елена Иконникова и Артур Карамян. Срок отстранения отсчитывается с 21 ноября 2019 года.

Шляхтин возглавил ВФЛА в 2016 году. На тот момент организация была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) из-за допингового скандала. С того момента российским атлетам для участия в международных соревнованиях было необходимо получение нейтрального статуса. В ноябре прошлого года Шляхтина обвинили во вмешательстве в расследование антидопингового дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко и отстранили от деятельности. Через несколько дней функционер ушёл в отставку.