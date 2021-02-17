Призёр Олимпийских игр гимнастка Дарья Спиридонова объявила о завершении карьеры

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях 22-летняя российская гимнастка Дарья Спиридонова объявила о решении завершить спортивную карьеру.
«Я ушла из спорта. Моё важное и осознанное решение поставить точку в профессиональной спортивной карьере. Это была большая, трудная дорога длинной в 15 лет. Я обожаю выступать на соревнованиях и получать эти нереальные эмоции. Но со временем, я поняла, что интерес к тренировкам начал пропадать.
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Многое получилось реализовать, а многое нет, но оглядываться назад уже бессмысленно. Жизнь не заканчивается на одном профессиональном спорте и нужно двигаться дальше. Во время карантина было много свободного времени, для размышления дальнейшей жизни. Я загорелась своими целями и решила попробовать реализовывать их.
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Я благодарна спорту за всё, за людей которые были рядом, за поддержку наших любимых зрителей и конечно за опыт, которого не отнять! Теперь начинается новая жизнь, новые возможности, новая история», — написала Спиридонова.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Спиридоновой
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