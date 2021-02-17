Стал известен состав женской сборной России по лыжным гонкам на ЧМ в Оберстдорфе

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил состав женской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия), сообщается на странице Федерации лыжных гонок в России в «Инстаграме». В заявку вошли 12 лыжниц.

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Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгений Крупицкая, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева.

Ранее был объявлен состав мужской сборной России.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.