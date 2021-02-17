Бородавко оценил шансы получившей травму Непряевой принять участие в спринте на ЧМ

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья Натальи Непряевой и оценил её шансы на участие в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Наталья сломала кисть руки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). 31 января спортсменку прооперировали.
«Наталья уже третий день катается с палками, с каждый днём её состояние только улучшается. При ударной работе рука ещё отдаёт и идёт острая боль. Посмотрим, как пройдет адаптация и сможет ли она выдавать необходимые движения.
Посмотрим, насколько она подойдёт к спринту. Если рука позволит совершать ударную работу, рассмотрим её участие в гонке.
Мы знаем силу наших юниорок. К сожалению, «скамейка» у женщин не очень длинная. Если будет возможность стартовать, мы её дадим. Но, скорее всего, это поездка больше на перспективу, чтобы они оценили силу будущих соперниц», — приводит слова Бородавко Sport24.
Напомним, чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.
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