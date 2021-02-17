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«Взяли тех, кто выступает хуже». Жена Устюгова — о составе сборной России на ЧМ

«Взяли тех, кто выступает хуже». Жена Устюгова — о составе сборной России на ЧМ
Другие / Лыжный спорт 0
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Жена российского лыжника Сергея Устюгова Елена выразила недовольство составом женской сборной России на чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). На странице Федерации лыжных гонок России в «Инстаграме» под публикацией с составом команды на чемпионат мира она оставила ряд комментариев.

«Где проходил отбор на чемпионат мира у ряда девушек?» — поинтересовалась Елена.

«Судя по прошлым сезонам, вам должно быть известно», — ответил один из пользователей.

«По прошлым сезонам мне известно. В этом — нет. Немножко удивлена, почему нет одних спортсменок, а есть другие, выступающие хуже», — ответила Елена.

Напомним, в состав сборной России вошли Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгений Крупицкая, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.

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