Лучшая лыжница сезона Джессика Диггинс призвала прекратить обсуждать фигуры спортсменок

Лидер Кубка мира по лыжным гонкам американка Джессика Диггинс резко отреагировала на комментарий одного из репортёров, который оценивал результаты лыжниц в контексте их телосложений.

«Один из репортёров после гонки сказал мне, что Йохауг была намного лучше на подъёмах, но я была быстрее на спусках. Спросил: „Почему, на ваш взгляд, так получалось?“ Но ещё до того, как я смогла открыть рот и ответить ему, он начал сам предполагать в эфире телевидения, что я намного крупнее Терезе, вешу больше и, следовательно, благодаря этому ехала быстрее. Удивлённо моргнула. Попросила его повторить вопрос, чтобы удостовериться, что правильно его поняла. Но поняла всё правильно.



Надеялась, что это был прямой эфир, и ради всех женщин сказала этому репортёру, что ему следует научиться общаться с женщинами. Это первое. Второе — ему нельзя комментировать тело лыжников. Это неправильно. Показала пальцем на свою шапочку, где изображён логотип The Emily Program (компания, которая занимается проблемами расстройства пищеварения). Попросила его на секунду задуматься, почему я выступаю с этим логотипом. Всё-таки я выиграла гонку благодаря сердцу, а не телосложению. Предполагать обратное — вредить всем молодым спортсменам, которые смотрят передачу.



Очень горжусь, что не позволила этому комментарию сбить меня с толку. В прошлом подобные слова забрали бы у меня всю радость от гонки и заставали не спать по ночам, задаваясь вопросами о размерах тела и что об этом думают другие. Теперь я просто пропускаю это мимо себя — всего лишь слова одного невежественного и бесчувственного человека, ищущего кликбейт.



Его коллега потом спросил у меня, почему я была „такой злой“. Они любят преувеличивать. Когда я на самом деле разозлюсь, вы это узнаете. Объяснила ему: „Нет, я не злилась, а просто была разочарована. Никогда нельзя комментировать части тела лыжников, и я не должна стоять и отвечать на такие вопросы. Может, вы не считаете своей работой защищать следующее поколение женщин-спортсменок от вредных разговоров о теле, но это моя работа“.



Считаю, в спортивную журналистику нужно нанимать больше женщин. Когда женщины задают мне вопросы в пресс-центре, они всегда слушают меня и позволяют нормально ответить. Они не пытаются всучить мне ответ, который им нужен, не оглядываясь на то, как я на самом деле отношусь к своей гонке. Нет, я не осуждаю мужчин-журналистов. Но никогда не встречала женщин, которые пытались мне объяснить, как и почему я так каталась на лыжах. Многие, очень многие мужчины пытались это делать. Мне бы хотелось, чтобы в спортивном медиапространстве мужчин и женщин было поровну. Думаю, тогда уровень материалов вырастет. Надеюсь, будет меньше разговоров о размерах женского тела и о том, помогает это или вредит их выступлению», — написала Диггинс на личном сайте.