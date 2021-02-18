FIS отказалась включать «Катюшу» в случае победы российских лыжников на ЧМ

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила, что «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), который пройдёт с 23 февраля по 7 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — сообщил источник.

14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.