Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

FIS отказалась включать «Катюшу» в случае победы российских лыжников на ЧМ

FIS отказалась включать «Катюшу» в случае победы российских лыжников на ЧМ
Другие / Лыжный спорт 0

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила, что «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), который пройдёт с 23 февраля по 7 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — сообщил источник.

14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021