Ян Непомнящий прокомментировал победу 18-летнего Есипенко над Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу 18-летнего соотечественника Андрея Есипенко над чемпионом мира Магнусом Карлсеном на супертурнире в Вейк-ан-Зее в январе.
«Андрей – молодец, стал третьим в такой мощной компании, да ещё обыграл Карлсена. Он в прошлом году отобрался в главный турнир, хорошо сыграв на турнире В. Его выступление заслуживает только хвалебных отзывов», — цитирует Непомнящего «Советский спорт».
Также он объяснил, почему решил пропустить турнир.
«Я же играл перед Новым годом в суперфинале чемпионата России, практику получил. А участие в Вейк-ан-Зее требует большой подготовки, это один из самых тяжёлых турниров.
Я соглашался на участие в августе, тогда была совсем другая ситуация. Планировалось, что в ноябре возобновится турнир претендентов. Не могу сказать, что решение отказаться от участия далось мне легко. Тем более я уже два года подряд отказываюсь. Спасибо организаторам, что они поняли и приняли моё решение и что мои аргументы их убедили», — добавил Ян.
- 18 февраля 2021
-
11:21
-
10:29
- 17 февраля 2021
-
22:05
-
21:53
-
21:21
-
20:59
-
16:13
-
15:41
-
15:28
-
15:11
-
14:36
-
14:16
-
13:31
-
13:00
-
12:44
-
09:45
-
00:54
-
00:45
-
00:00
- 16 февраля 2021
-
22:10
-
22:06
-
21:15
-
18:52
-
13:33
-
10:10
-
08:57
-
08:38
-
00:54
-
00:42
-
00:26
- 15 февраля 2021
-
22:13
-
21:27
-
21:13
-
21:06
-
20:24