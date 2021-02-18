Ян Непомнящий прокомментировал победу 18-летнего Есипенко над Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу 18-летнего соотечественника Андрея Есипенко над чемпионом мира Магнусом Карлсеном на супертурнире в Вейк-ан-Зее в январе.

«Андрей – молодец, стал третьим в такой мощной компании, да ещё обыграл Карлсена. Он в прошлом году отобрался в главный турнир, хорошо сыграв на турнире В. Его выступление заслуживает только хвалебных отзывов», — цитирует Непомнящего «Советский спорт».

Также он объяснил, почему решил пропустить турнир.

«Я же играл перед Новым годом в суперфинале чемпионата России, практику получил. А участие в Вейк-ан-Зее требует большой подготовки, это один из самых тяжёлых турниров.

Я соглашался на участие в августе, тогда была совсем другая ситуация. Планировалось, что в ноябре возобновится турнир претендентов. Не могу сказать, что решение отказаться от участия далось мне легко. Тем более я уже два года подряд отказываюсь. Спасибо организаторам, что они поняли и приняли моё решение и что мои аргументы их убедили», — добавил Ян.