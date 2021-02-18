Бывший лыжник сборной США: если видите русского, просто пройдите мимо

Бывший лыжник сборной США Карл Свенсон в преддверии чемпионата мира в Оберстдорфе вспомнил свою самую яркую гонку на мировых первенствах. В 2003 году американец во время марафона сломал палку и долго не мог получить помощь. В итоге он занял тогда пятое место, уступив бронзовому призёру Йоргену Бринку 40 секунд.

«Тогда, наверное, всё сошлось — я был в превосходной форме, у меня были отличные лыжи, состояние снега мне подходило идеально. В Валь-ди-Фьемме длинные и быстрые спуски, после которых идут затяжные подъёмы. Если честно, я предпочитаю масс-старты, а в гонке с раздельным стартом ты постоянно встречаешься с другими лыжниками, держишься за ними, обходишь. И это как раз привело к тому, что моя палка сломалась.

Так получилось, что я накатил русского (Андрея Нутрихина. — Прим. «Чемпионата»). В принципе он тогда шёл весьма неплохо. Похоже, он увидел, что рядом с ним американец, и начал махать палками. Я был вынужден смириться и сидеть за ним какое-то время. Дальше был длинный спуск. Я воспользовался воздушной подушкой и начал его проходить. Но в этот момент он как-то пошатнулся и въехал в меня, мы упали, и я сломал палку.

Такое часто случается с русскими? Да, есть такое. И мой вам совет: если видите русского, даже не пытайтесь сидеть за ним и обходить за счёт слипстрима. Просто пройдите мимо", — рассказал Свенсон в подкасте TokoUS.