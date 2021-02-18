Карл Свенсон: в 2003-м русские были обычными людьми — редкий период для спорта без допинга

Бывший лыжник сборной США Карл Свенсон предположил, что на чемпионате мира 2003 года участники не принимали допинг, в отличие от предыдущих крупных турниров по лыжным гонкам.

«Вероятно, чемпионат мира 2003 года был чистым. Мы помним чемпионат мира 2001 года — там было очень много допинга. Помним Олимпийские игры 2002 года — тоже очень много допинга. Думаю, эти скандалы нанесли удар по многим государственным программам, связанным с допингом, остановили их. Мне хочется верить в это. Да, мы знаем, что Россия взялась потом за старое.

Но знаете, тогда был такой период, когда русские были обычными людьми, финны исчезли, уже не было Йохана Мюлегга, австрийские лыжники отбывали наказание, а их тренеров уволили. Думаю, тогда был редкий период, когда мы могли видеть то, как бы выглядел спорт без допинга. Я был 20-м или 21-м на «полтиннике» в 2001 году, а спустя два года на той же дистанции попал в первую пятёрку. Вероятно, у меня была примерно одинаковая форма тогда", — рассказал Свенсон в подкасте TokoUS.