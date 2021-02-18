Вяльбе отреагировала на отказ FIS включать «Катюшу» в случае победы российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), которая заявила, что «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Турнир пройдёт с 23 февраля по 7 марта.
«Мы переживаем, что так долго длится эта эпопея. Надеемся, что после 2022 года это всё закончится и мы сможем выступать на больших соревнованиях под своим гимном.
Всем надо сделать какие-то выводы. Сделать так, чтобы в нашей стране допинг был искоренён. Хотя тогда могут придумать что-то другое», — цитирует Вяльбе ТАСС.
14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.
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