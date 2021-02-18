Российские ватерполисты победили нидерландцев в матче квалификации на Олимпиаду

Российские ватерполисты со счётом 11:10 обыграли сборную Нидералндов в завершающем матче группового этапа квалификации Олимпийских игр.

Олимпийский отборочный турнир мужских команд проходит с 14 по 21 февраля в Роттердаме (Нидерланды). В третьем туре российские спортсмены со счётом 17:5 разгромили сборную Германии.

Набрав 9 очков, российские спортсмены с первого места в группе B вышли в четвертьфинал отборочного турнира, где 19 февраля сыграют с Канадой.

В квалификации разыгрываются три путёвки на летние Олимпийские игры в Токио. Чтобы выйти в четвертьфинал отборочного турнира, нужно войти в число четырёх лучших команд в одной из двух подгрупп.

Олимпийские игры. Водное поло. Квалификация

Группа В. 4-й тур

Нидерланды — Россия — 10:11 (3:2, 3:2, 1:2, 4:4)