Российского тренера, склонявшего подростков к применению допинга, освободили от наказания

Тренер физкультурно-оздоровительного комплекса, тренировавший подростков в Северодвинске, осуждён за склонение спортсменов к употреблению запрещённых веществ, отмечается в сообщении пресс-службы Архангельского областного суда. При этом сообщается, что тренер освобождён от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по нереабилитирующим основаниям. Об этом сообщает ТАСС.

В январе 2018 года сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) взяли на исследование образцы допинг-проб, у одного из несовершеннолетних обнаружили синтетический тестостерон. За применение запрещённого для использования в спорте вещества юноша был дисквалифицирован на четыре года. Последний укол тренер сделал подростку в январе 2018 года, а спустя 10-15 минут в спортивный комплекс пришли сотрудники полиции.

«Тренировавший северодвинских подростков 50-летний работник физкультурно-оздоровительного комплекса, пенсионер МВД, признан виновным в склонении несовершеннолетних спортсменов к употреблению запрещённых веществ. Тренировавший несовершеннолетних спортсменов гражданин осужден по п. «б» ч. 2 ст. 230.1 УК РФ («Склонение спортсмена иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций, запрещённых для использования в спорте, совершённое в отношении двух заведомо несовершеннолетних спортсменов»)», — отмечается в сообщении пресс-службы Архангельского областного суда.