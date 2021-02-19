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ВАДА отреагировало на оправдание чемпиона ОИ Швацера по делу о допинге

ВАДА отреагировало на оправдание чемпиона ОИ Швацера по делу о допинге
Другие / Прочие виды спорта 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало новость, что чемпион Олимпиады по спортивной ходьбе Алекс Швацер оправдан окружным судом Больцано по делу о допинге.

«Во время судебного разбирательства агентство предоставило неопровержимые доказательства, подтверждённые независимыми экспертами, которые судья отверг в пользу теорий, лишенных сути. ВАДА было гражданской стороной в этом деле и оказывало помощь суду в определении приговора. Агентство твёрдо придерживается предоставленных им доказательств и решительно отвергает клевету, содержащуюся в приговоре. После того как приговор будет проанализирован, ВАДА оценит все возможные последствия, включая встречные судебные иски», — приводит комментарий ВАДА Suedtirol News.

Чемпиона ОИ Швацера оправдали по делу о допинге
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