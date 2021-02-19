Четырёхкратная чемпионка мира Бланка Влашич объявила о завершении карьеры

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Бланка Влашич объявила, что завершает спортивную карьеру.

«С Олимпиады в Рио-де-Жанейро я пыталась преодолеть последствия травмы, четыре года надеясь, что встану перед планкой и снова брошу себе вызов. Я занимаюсь спортом с самого рождения, прыжки в высоту — неотъемлемая часть меня, и так будет всегда. Поэтому решение закончить карьеру пришло ко мне естественным путём.

Перед тем как я завоевала бронзу в Рио, многие уговаривали меня сдаться, так как я уже много добилась в прыжках. Но если бы я их послушала, то не выиграла бы ещё одну олимпийскую медаль — медаль, которая имеет для меня особое значение, потому что я выиграла её буквально на одной ноге. Эти Игры отняли у меня всё, даже то, о чём я и не подозревала. Последующие годы принесли нескончаемый круг бесчисленных реабилитаций, новые надежды, а затем разочарования. И всё же это решение должно было быть моим собственным. Я знаю, что пришло время, и полностью довольна. Несомненно, я почувствовала облегчение, которого не было бы, если бы я остановилась, когда многие этого ждали.

На протяжении всего времени меня поддерживали семья, мой отец Йошко, тренер Боян и друзья. Они знали, что я должна была прийти сама к этому решению с ясной головой. Каждый спортсмен меня поймёт — расставаться нелегко. Мы оставляем после себя великие эмоции, покорённые вершины, победы над собой и великолепные моменты, которые невозможно описать словами. Но всё это остаётся частью нас — частью, которую мы несём в будущее. И я останусь в спорте. Со своим опытом и знаниями я хочу постоянно и активно вносить свой вклад в дальнейшее развитие мировой лёгкой атлетики и спорта в целом. Я горжусь своей карьерой. Благодарна богу за талант и за те обстоятельства, в которых этот талант мог процветать. С миром в сердце, с благодарностью за каждый сантиметр и каждые аплодисменты я перехожу к следующей странице своей жизни. Ваша Бланка», — написала Бланка на своём сайте.

Бланка Влашич завоевала серебро на Играх в Пекине и бронзу в Рио-де-Жанейро. Четырежды она становилась чемпионкой мира.