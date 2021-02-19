Россиянин потерял лыжу во время гигантского слалома на чемпионате мира. Видео

Российский горнолыжник Александр Андриенко не совладал с трассой чемпионата мира в Кортине д'Ампеццо (Италия).
На одном из поворотов Андриенко практически лёг на трассу, чтобы удержать равновесие, но одна из лыж слетела с ноги спортсмена из-за поломки крепления, что привело к падению. Россиянин сделал попытку встать на одну лыжу, но неудачно – снова упал. Затем при помощи палок Александр всё же поднялся и аккуратно поехал к финишу, чтобы покинуть трассу перед следующим участником.
Отметим, что в дисциплине «гигантский слалом» стартовали четверо россиян. Помимо Андриенко это Никита Алёхин, Никита Казазаев и Иван Кузнецов, но ни один из них не смог финишировать в первой попытке. Всего в ходе первого спуска с дистанции сошли 38 из 100 участников, включая россиян.
Видео можно посмотреть на канале Eurosport Россия на YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.
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