Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянин потерял лыжу во время гигантского слалома на чемпионате мира. Видео

Россиянин потерял лыжу во время гигантского слалома на чемпионате мира. Видео
Другие / Лыжный спорт 0

Российский горнолыжник Александр Андриенко не совладал с трассой чемпионата мира в Кортине д'Ампеццо (Италия).

На одном из поворотов Андриенко практически лёг на трассу, чтобы удержать равновесие, но одна из лыж слетела с ноги спортсмена из-за поломки крепления, что привело к падению. Россиянин сделал попытку встать на одну лыжу, но неудачно – снова упал. Затем при помощи палок Александр всё же поднялся и аккуратно поехал к финишу, чтобы покинуть трассу перед следующим участником.

Отметим, что в дисциплине «гигантский слалом» стартовали четверо россиян. Помимо Андриенко это Никита Алёхин, Никита Казазаев и Иван Кузнецов, но ни один из них не смог финишировать в первой попытке. Всего в ходе первого спуска с дистанции сошли 38 из 100 участников, включая россиян.

Видео можно посмотреть на канале Eurosport Россия на YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021