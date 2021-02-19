Немецкие фристайлисты не поделили трассу ски-кросса, в итоге один упал с высоты 3 м. Видео

Немецкий фристайлист Никлас Бакслайтнер не сумел добраться до финиша четвертьфинального заезда на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Райтеральме (Австрия).

На выходе с одного из трамплинов его соотечественник Тобиас Мюллер лыжей непреднамеренно подсёк товарища по сборной Германии. Бакслайтнер упал, но продолжил движение вперёд, где вскоре был ещё один, куда более высокий, трамплин. Притормозить немецкий фристайлист не сумел и упал с трёхметровой высоты. Лежавшие внизу маты падение не смягчили, так как спортсмен их лишь слегка задел.

Мюллер в наказание был отправлен на последнее, 16-е место в четвертьфинале. Бакслайтнер в итоговом протоколе 10-й.

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