Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Немецкие фристайлисты не поделили трассу ски-кросса, в итоге один упал с высоты 3 м. Видео

Немецкие фристайлисты не поделили трассу ски-кросса, в итоге один упал с высоты 3 м. Видео
Другие / Лыжный спорт 0

Немецкий фристайлист Никлас Бакслайтнер не сумел добраться до финиша четвертьфинального заезда на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Райтеральме (Австрия).

На выходе с одного из трамплинов его соотечественник Тобиас Мюллер лыжей непреднамеренно подсёк товарища по сборной Германии. Бакслайтнер упал, но продолжил движение вперёд, где вскоре был ещё один, куда более высокий, трамплин. Притормозить немецкий фристайлист не сумел и упал с трёхметровой высоты. Лежавшие внизу маты падение не смягчили, так как спортсмен их лишь слегка задел.

Мюллер в наказание был отправлен на последнее, 16-е место в четвертьфинале. Бакслайтнер в итоговом протоколе 10-й.

Видео можно посмотреть на канале Eurosport Россия на YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021