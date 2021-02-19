Российские бадминтонисты стали бронзовыми призёрами командного ЧЕ
В полуфинале чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд, который проходит в Вантаа (Финляндия), российские спортсмены в борьбе со счётом 2:3 уступили сборной Франции и стали обладателями бронзовых медалей.
Два очка сборной России принесли Евгения Косецкая в женской одиночке и мужская пара Владимир Иванов/Иван Созонов. Владимир Малков в мужской одиночке, а также Алина Давлетова в женской паре с Косецкой и в миксте с Родионом Алимовым потерпели поражение.
Отметим, на групповом этапе россияне обыграли французов – 4:1, а также выиграли у сборных Нидерландов и Англии.
Медальная серия сборной России на чемпионате Европы среди смешанных команд продолжилась – она не прерывается с 2009 года.
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