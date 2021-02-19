Финский лыжник Нисканен сделал новую причёску к чемпионату мира

Двукратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) с новой причёской.

Последний раз спортсмен посещал парикмахерскую перед первым этапом Кубка мира в Руке (Финляндия), а затем предпочёл избегать лишних контактов с людьми из-за риска заражения коронавирусом, сообщает Ilta-Sanomat. К главному турниру сезона Нисканен решил привести голову в порядок, а заодно, отрезав волосы, избавиться от лишнего веса.

Сначала Ийво попросил жену Саану постричь его, но результат ему не понравился и он решил взять дело в свои руки. А точнее, сбрить волосы на голове под музыкальную тему Лиги чемпионов УЕФА в качестве фона. Процесс он показал в «сториз» своей страницы в «Инсаграме».

Фото: «Инстаграм» Ийво Нисканена

Нисканен рассказал также, что его товарищи по эстафетному квартету, Ристоматти Хакола и Пертту Хювяринен, планируют последовать его примеру, чтобы не иметь ни грамма лишнего веса. Инициативу не поддержал только хорошо известный российским болельщикам финишёр сборной Финляндии Йони Мяки.