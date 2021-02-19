Петтер Нортуг не исключил, что вернётся в лыжные гонки

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг не исключил, что в сезоне-2021/2022 вернётся к соревнованиям на длинных дистанциях.
«Посмотрим, как всё сложится следующей зимой. Надеюсь, немного нормализуется. А если так, не стоит исключать возможность выступления в некоторых марафонах», — приводит слова Нортуга Dagbladet.
О возможном возвращении Нортуга в лыжные гонки заговорили после января, когда норвежец за месяц пробежал на лыжах 567 км (около 17 км в день).
Напомним, Нортуг был приговорён к семи месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения. Полицейские обнаружили, что спортсмен управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. После чего в ходе обыска в его доме был найден кокаин.
Ожидается, что Нортуг отправится в тюрьму в марте 2021 года. При отличном поведении у него есть шанс выйти на свободу через четыре месяца. Так что уже к июлю Петтер сможет вновь соревноваться.
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