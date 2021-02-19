Рейс-директор получил угрозы из-за скандала на горнолыжном чемпионате мира

Рейс-директор мужских соревнований Кубка и чемпионата мира по горнолыжному спорту Маркус Вальднер получил по электронной почте письмо с угрозами смерти после скандальных соревнований в параллельном гигантском слаломе на первенстве планеты в Кортина-д’Ампеццо (Италия).
«Для соревнований, основанных на ценностях спорта и честной игры, недопустимо, чтобы такой уважаемый профессионал, как Маркус, получил столь серьёзные послания, выходящие за рамки обычных споров и разногласий.
Многие годы все, кто работает на чемпионате мира — 2021, с профессионализмом и энтузиазмом посвящали себя успеху мероприятия, поэтому мы открыты для честной дискуссии, но угрозы любого рода совершенно неприемлемы», — сообщает пресс-служба турнира на своей странице в «Фейсбуке».
Организаторы не сумели подготовить одинаковые трассы для параллельного старта: красная была намного быстрее синей. При этом преимущество после первого спуска согласно правилам не могло превышать 0,5 секунды. В итоге побеждали те спортсмены, которые проходили вторую попытку по красной трассе. После скандала австрийке Катарине Линсбергер и итальянке Марте Бассино вручили две золотые медали, что вызвало ещё большее недовольство у остальных участников.
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