Устюгов, Ретивых и Ступак провели первую тренировку на трассе ЧМ-2021 в Оберстдорфе

Лыжники сборной России из группы Маркуса Крамера и Сергея Турышева, провели первую тренировку на трассе в Оберстдорфе (Германия), где 24 февраля стартует чемпионат мира.

«Мы переехали сюда уже вчера, наша группа полностью вся здесь. Сегодня провели первую лёгкую тренировку, делали небольшие ускорения на той части стадиона, которая была открыта. Рядом с нами готовились к турниру итальянцы, японцы, финны, представители Казахстана. Достаточно много спортсменов уже находится здесь.

Условия проживания у нас великолепные, отель хороший и находится недалеко от трассы. Но погода сейчас стоит здесь совсем не зимняя, сегодня целый день было солнце, которое сильно топило снег. Из-за этого трасса была достаточно мягкой, поэтому я не исключаю, что организаторы примут решение использовать селитру. Сегодня было плюс десять днём, и похолодания не предвидится.

Но говорить о том, что из-за погоды проведение чемпионата мира находится под угрозой, пока нельзя, так как снега достаточно. Другой вопрос, как быстро он таять будет", — приводит слова Турышева ТАСС.

Из группы Крамера в состав сборной России на чемпионат мира вошли Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Юлия Ступак, Артём Мальцев, Евгений Белов и Алиса Жамбалова. В Оберстдорфе также уже находятся Денис Спицов, Сергей Ардашев, Александр Терентьев и Татьяна Сорина вместе с мужем и тренером Егором Сориным.