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Тренер иранских горнолыжниц не поехала на ЧМ в Италию из-за запрета мужа

Тренер иранских горнолыжниц не поехала на ЧМ в Италию из-за запрета мужа
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту Самира Заргари не смогла поехать на чемпионат мира — 2021 в Кортина-д'Ампеццо (Италия) из-за запрета мужа.

«Это правда, что мне пришлось остаться дома. Иранские правила гласят, что решение принимает муж», — приводит слова Загари Dagbladet.

Ранее Самира ездила на международные соревнования и в качестве спортсменки, и как тренер, но на этот раз изменить решение мужа не смог никто: ни национальная федерация, ни артисты, которые были задействованы для поддержки.

По закону Ирана, замужняя женщина не может получить паспорт и выехать за пределы страны без разрешения мужа. Девушки не могут путешествовать без согласия отца или опекуна.

В 2015 году иранская футболистка Нилуфар Арладан по такой же причине не поехала на Азиатские игры в Малайзию.

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