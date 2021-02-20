Тренер иранских горнолыжниц не поехала на ЧМ в Италию из-за запрета мужа

Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту Самира Заргари не смогла поехать на чемпионат мира — 2021 в Кортина-д'Ампеццо (Италия) из-за запрета мужа.
«Это правда, что мне пришлось остаться дома. Иранские правила гласят, что решение принимает муж», — приводит слова Загари Dagbladet.
Ранее Самира ездила на международные соревнования и в качестве спортсменки, и как тренер, но на этот раз изменить решение мужа не смог никто: ни национальная федерация, ни артисты, которые были задействованы для поддержки.
По закону Ирана, замужняя женщина не может получить паспорт и выехать за пределы страны без разрешения мужа. Девушки не могут путешествовать без согласия отца или опекуна.
В 2015 году иранская футболистка Нилуфар Арладан по такой же причине не поехала на Азиатские игры в Малайзию.
- 20 февраля 2021
-
01:04
-
00:44
-
00:24
- 19 февраля 2021
-
23:44
-
23:27
-
22:50
-
22:16
-
21:36
-
19:37
-
18:50
-
17:59
-
17:32
-
13:37
-
13:15
-
13:01
-
12:48
- 18 февраля 2021
-
23:50
-
23:09
-
23:02
-
15:26
-
15:10
-
14:08
-
11:21
-
10:29
- 17 февраля 2021
-
22:05
-
21:53
-
21:21
-
20:59
-
16:13
-
15:41
-
15:28
-
15:11
-
14:36
-
14:16
-
13:31