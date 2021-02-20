«Мой телефон разрывается». Чемпионка мира Зайфарт — о последствиях съёмок для Playboy
Двукратная чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Юлиана Зайфарт рассказала, как на её повседневную жизнь повлияли съёмки для журнала Playboy.
«Трудно прийти в себя. Телефон буквально разрывается последние несколько дней. Это незабываемый опыт, он дал мне заряд энергии на очень продолжительное время», — приводит слова Зайфарт Mitteldeutsche Zeitung.
Фото: instagram.com/juliane_seyfarth
31-летняя Зайфарт — уроженка Айзенаха (Германия). Помимо двух титулов на чемпионатах мира по прыжкам на лыжах с трамплина Юлиана является обладательницей золотой медали чемпионата мира по лыжным видам спорта среди юниоров (2006).
Ранее приняла участие в фотосессии для журнала Playboy двукратная чемпионка мира по биатлону чешка Габриэла Коукалова.
Габриэла Коукалова снялась для Playboy. Фото
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