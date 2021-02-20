Вяльбе назвала решение FIS провести финал КМ по лыжным гонкам в Норвегии несправедливым

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) провести финал Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии.



«Норвегия, которая отказалась проводить этапы Кубка мира, получила финал. Честно сказать, это было как-то не очень. Понимаю, у них (FIS. — Прим. ред.) есть спонсор норвежский, но это всё равно несправедливо и неправильно. Норвегии отдаётся приоритет», — приводит слова Вяльбе «РБК-Спорт».



Вяльбе также сообщила, что Россия была готова принять финал, но в FIS заявили, что другие команды не хотят лететь в Россию.



«Мы много писали, но всякий раз получали ответ: «Мы ждём». Другие команды якобы не очень хотят лететь в Россию. Говорят, на этот счёт была какая-то анкета, но мы её не получали. И это очень странно, ведь, если она была, почему её не прислали нам? Нет, мы не против [чтобы финал проходил в Норвегии]. Знаю, мои спортсмены любят бегать в Лиллехаммере, Большунов в том числе. Просто в целом ситуация, по-моему, не совсем правильная. И в итоге норвежцы всё равно отказались проводить финал.



Мы бы, кстати, взяли бы его себе. Но есть понимание, что за оставшееся время будет сложно сделать визы, другим командам это не очень удобно. Ждем конкретного решения, где он пройдет. Скорее всего, это будет Нове-Место.

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