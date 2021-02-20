Вяльбе: мне кажется, бог наградил Устюгова даже большим талантом, чем Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об отношении к российскому лыжнику Сергею Устюгову.



«Правда ли, что Устюгов разочаровывает меня всё больше и больше? То, что у Сергея горе от ума, это сто процентов. Голова не даёт его ногам покоя. По части отношения к делу, дисциплины у меня к нему очень много вопросов. И он это знает. Я, конечно, не ору на него, но практически всегда, когда приезжаю в расположение команды, у меня есть к нему вопросы.



Думаю, он прекрасно это понимает. Но характер человека очень сложно изменить. Ему надо просто всегда держать себя под контролем. Много есть моментов, которых в его возрасте, мне кажется, надо избегать. У него, к сожалению, нет «няньки». У него такая команда… Мы с вами чуть раньше говорили про разные менталитеты, так вот менталитет Маркуса как раз не подразумевает пинать и заставлять людей. Он пытается с ними просто разговаривать. А с Сергеем надо так: один должен его пинать, а другой — по голове гладить. Тогда будет результат.



Видимо, не хватает жёсткой руки. Сергей и Маркус это знают, но мы не можем кардинально переделать человека. Такой он у нас, и на сегодняшний день он один из лидеров нашей сборной. И мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы его результат был таким, каким может быть.



Считаю ли его одним из лидеров даже в нынешней форме? Конечно. Он на самом деле очень и очень талантливый. Скажу честно, мне кажется, бог наградил его даже большим талантом, чем Большунова. Александр — пахарь и суперцелеустремлённый человек. Он не распыляется на что-то ненужное. Он настолько профессионален, что каждый, кто находится в команде, может только учиться, учиться и ещё раз учиться у него», — приводит слова Вяльбе «РБК-Спорт».

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