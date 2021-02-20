Вяльбе: Большунов может подумать о биатлоне лет через восемь

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала вероятность перехода действующего обладателя Кубка мира, двукратного чемпиона «Тур де Ски» Александра Большунова в биатлон.



«Саша ещё не чемпион мира, не олимпийский чемпион. Более того, уверена, у него мыслей про биатлон нет. Думаю, лет через восемь Саша может подумать о биатлоне.



Не будет ли поздновато? Это его проблемы будут, не мои. Подождите, ну мне надо самоубийцей быть или совсем идиоткой конченой? Спортсмена на пике самолично отправить туда, где не факт, что будет результат даже. Посмотрите, ушла Стина Нильссон, и что? У неё разве есть результат? Не думайте, что сейчас все так легко. Это лет 20–25 назад можно было перейти, да и то надо было быть на голову выше всех. Сейчас же биатлонисты тоже очень быстро бегают, там скорости будь здоров.



Никуда своих спортсменов не собираюсь отдавать, перенаправлять. У них денег даже столько не хватит. Им надо продать «Газпром» со всеми потрохами — может, тогда можно будет на что-то согласиться. На шесть лет вместо восьми», — приводит слова Вяльбе «РБК-Спорт».

Вяльбе: мне кажется, бог наградил Устюгова даже большим талантом, чем Большунова