Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпионат мира по скалолазанию не будет перенесён из Москвы

Чемпионат мира по скалолазанию не будет перенесён из Москвы
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) на своём официальном сайте подтвердила, что чемпионат мира по скалолазанию 2021 года состоится в Москве в запланированные даты.

«Это решение является результатом серии плодотворных встреч президента IFSC Марко Сколариса с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

IFSC продолжит тесное сотрудничество с Федерацией скалолазания России, чтобы решение CAS было соблюдено в полной мере, а также будет проводить мероприятия, которые соответствуют стандартам, предъявляемым к основным соревнованиям», — говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации спортивного скалолазания.

Отметим, что чемпионат мира 2021 года по скалолазанию пройдёт с 15 по 22 сентября.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021