Чемпионат мира по скалолазанию не будет перенесён из Москвы

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) на своём официальном сайте подтвердила, что чемпионат мира по скалолазанию 2021 года состоится в Москве в запланированные даты.



«Это решение является результатом серии плодотворных встреч президента IFSC Марко Сколариса с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

IFSC продолжит тесное сотрудничество с Федерацией скалолазания России, чтобы решение CAS было соблюдено в полной мере, а также будет проводить мероприятия, которые соответствуют стандартам, предъявляемым к основным соревнованиям», — говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации спортивного скалолазания.



Отметим, что чемпионат мира 2021 года по скалолазанию пройдёт с 15 по 22 сентября.