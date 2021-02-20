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Перед ЧМ в Оберстдорфе на машинах сборной России скрыли всю национальную символику

Перед ЧМ в Оберстдорфе на машинах сборной России скрыли всю национальную символику
Другие / Лыжный спорт 0

Научный сотрудник Федерации лыжных гонок России Анатолий Волков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» показал, что в преддверии старта чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) все машины сборной России были заклеены чёрным скотчем, чтобы скрыть всю национальную символику.

«Ребята, смотрите какой цирк шапито устроили из наших машин. Всё накрыли огромным брезентом, чтобы никакой символики, никакого флага не было нигде видно.

На машинах тоже всё заклеили чёрным скотчем. Напоминает какой-то партизанский лагерь», — сказал Волков.

Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Объявлен состав мужской сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира в Оберстдорфе
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