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Бородавко: думаю, в первой гонке чемпионата мира Непряева будет готова стартовать

Бородавко: думаю, в первой гонке чемпионата мира Непряева будет готова стартовать
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России Юрий Бородавко поделился мнением о готовности Натальи Непряевой принять участие в первой гонке чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Наталья сломала кисть руки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). 31 января спортсменку прооперировали.

«Думаю, в первой гонке чемпионата мира она будет готова стартовать», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил состав женской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе. В заявку вошло 12 лыжниц.

Стал известен состав женской сборной России по лыжным гонкам на ЧМ в Оберстдорфе
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