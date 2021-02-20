Бородавко: думаю, в первой гонке чемпионата мира Непряева будет готова стартовать
Тренер сборной России Юрий Бородавко поделился мнением о готовности Натальи Непряевой принять участие в первой гонке чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Наталья сломала кисть руки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). 31 января спортсменку прооперировали.
«Думаю, в первой гонке чемпионата мира она будет готова стартовать», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил состав женской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе. В заявку вошло 12 лыжниц.
Стал известен состав женской сборной России по лыжным гонкам на ЧМ в Оберстдорфе
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