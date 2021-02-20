Вяльбе: на «Матч ТВ» в 8 вечера — старые боевики. Зачем нам такой спортивный канал?

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что не обижается на Первый канал за странный показ Кубка мира в сезоне-2019/2020, но при этом порой не понимает «Матч ТВ».

«Почему нужно обижаться на Первый, когда есть целый канал спортивного вещания? И он тоже государственный. Наверное, руководителям этого канала нужно делать верные выводы и покупать правильные, скажем так, вещи. А показывать кино в восемь часов вечера, причем исключительно старые американские боевики… Мне кажется, этого точно не должно быть на спортивном канале. Это моё глубокое убеждение. Знаю, что со мной согласны миллионы.



Отсюда вопрос, зачем нам вообще такой спортивный канал. Никогда не видела на немецком спортивном ТВ ни одного фильма. Пусть это даже будет какой-то крутой последний боевик.



Лучше лыжную гонку повторить? А у них — повтор футбола! Хотя там отдельных футбольных каналов целый миллион. Нет, ничего не имею против футбола. Но если уже даже мне вопросы по поводу Дзюбы задавали… Мне Тёму уже жалко было, честное слово. Какой-то козёл или кобыла такой «пиар» ему сделали, при этом все это обсуждают на всех каналах. Но когда это дошло до «60 минут», тут меня немножко прибило. Видимо, в нашей стране больше обсуждать нечего», — приводит слова Вяльбе «РБК-Спорт».